Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, ныне защищающий цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", в ближайшее время может вернуться в ряды мерсисайдцев. Сообщается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп лично проявил инициативу.



Полузащитник клуба МЛС уже беседовал с немецким специалистом, и тот уговаривал его вернуться в команду, чтобы помочь "Ливерпулю" в текущем сезоне. Правда, пока речь идет только о временном контракте, поскольку зимой в американском первенстве наступает длительная пауза.



В регулярном чемпионате, который уже завершился, Джеррард провел 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.