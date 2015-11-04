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    Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль»

    Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, ныне защищающий цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", в ближайшее время может вернуться в ряды мерсисайдцев. Сообщается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп лично проявил инициативу.

    Полузащитник клуба МЛС уже беседовал с немецким специалистом, и тот уговаривал его вернуться в команду, чтобы помочь "Ливерпулю" в текущем сезоне. Правда, пока речь идет только о временном контракте, поскольку зимой в американском первенстве наступает длительная пауза.

    В регулярном чемпионате, который уже завершился, Джеррард провел 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

    Источник: Independent.co.uk

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    04.11.2015 10:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 5 ноября 2015, 17:25

      да в аренду на 3 месяца, почему бы и нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 4 ноября 2015, 18:34

      А МЮ пусть Скоулза вернет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 4 ноября 2015, 16:55

      что он что Лэмпард туда сюда перебегают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 4 ноября 2015, 14:44

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 ноября 2015, 13:18

      было бы здорово )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > anri1703 9 ноября 2015, 09:05

      и сразу капитанскую повязку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 4 ноября 2015, 11:45

      Сейчас еще Лэмпарда в Челси.
      Батьки порядок наводить будут, а то разгельдяи одни на поле.
      Конечно красиво будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      armpower13 4 ноября 2015, 10:58

      Великий СтвиДжи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 4 ноября 2015, 10:50

      Было бы очень круто!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 4 ноября 2015, 10:44

      И Лэмпарда в Челси,порядок навести.

      0
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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > Romio-xxx 4 ноября 2015, 11:22

      Лэмпарл если и вернется в АПЛ то явно не к Мауру, скорее МС

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 4 ноября 2015, 10:44

      о, хоть и слух, а приятно!

      1
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