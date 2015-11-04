Ван Гаал: «Мы контролировали игру почти 90 минут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал победу в матче четвертого тура Лиги чемпионов против ЦСКА (1:0).

«Мы контролировали игру почти 90 минут, но в ту минуту, когда мы ее не контролировали, Думбия мог забить решающий гол», – говорит ван Гаал.

Также голландец выделил Давида Де Хеа и Криса Смоллинга, нарочно назвав последнего Майком. Наставник в шутку повторил свою ошибку в имени игрока, допущенную ранее на одной из пресс-конференций.

«Сегодня нас спасли Давид Де Хеа и Майк Смоллинг. Я горд, потому что «МЮ» долго не мог выиграть в Лиге чемпионов у русских команд».

Фанаты «МЮ» были недовольны тем, что ван Гаал поменял Антони Марсьяля на Маруана Феллаини.

«Я не глухой, я слышал, что болельщики были недовольны заменой Марсьяля, но нам не нужно концентрироваться на этом».