«Севилья» – «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

«Севилья» уступила «Манчестер Сити» в предыдущем матче со счетом 2:1. Сегодня испанцам нельзя проигрывать – в этом случае обладатель трофея Лиги Европы может прекратить борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Севилья» – «Манчестер Сити», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.