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    Нигматуллин: «Гилерме мог бы стать главным конкурентом Акинфеева в сборной»

    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об игре вратаря «Локомотива» Гилерме, который может начать свои выступления в составе национальной команды.

    «Шесть пропущенных от «Кубани» мячей - не показатель. На самом деле винить его можно только в одном голе. Любой вратарь не имеет права пропускать из «песочной ямы», а тем более обладающий такими габаритами. В остальных эпизодах нужно предъявлять претензии полевым игрокам, которые позволяли «Кубани» проводить голевые атаки.

    Гилерме - очень сильный голкипер. Если это было не так, я бы не стал в свое время в качестве агента заниматься его переездом в Россию. За годы в «Локомотиве» он прибавил, стал лидером и капитаном команды. Полностью адаптировался. Выучил русский язык и сдал экзамены на получение российского гражданства.

    С точки зрения физических данных и вратарской школы Гильерме, возможно, лучший в России. Единственное, ему нужно прибавлять в стабильности. Думаю, в нашей национальной команде он был бы главным конкурентом Игоря Акинфеева. Хотя я не сильно поддерживают приглашение иностранца в сборную. Все-таки страну Яшина и Дасаева такое решение не украсит. Это будет камнем в сторону нашего вратарского цеха», - считает Нигматуллин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.11.2015 07:21
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