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    Вице-президент «Ростова»: «Мечтаем сыграть на «Камп Ноу»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал выход команды на второе место в таблице РФПЛ после победы в матче 14-го тура против «Динамо» (1:0). Он считает, что о Лиге чемпионов ростовчанам думать пока рано.

    «Мы идем поэтапно – от игры к игре. В следующем туре «Ростов» ждет «Урал». У нас праздник. В Ростове-на-Дону сборная России примет Хорватию. У народа прекрасное настроение. Дай бог, чтобы все было нормально», - говорит Шикунов.

    Также вице-президент признался, что в «Ростове» мечтают сыграть против «Барселоны» на ее стадионе

    «Конечно, мечтаем. А кто ж о таком не мечтает? Если мы не можем найти спонсора здесь, надо искать его в Европе. Вы же знаете, что участие в еврокубках позволяет пополнить бюджет».

    По словам Шикунова, финансовые дела клуба постепенно исправляются.

    «Тьфу, тьфу, тьфу – потихоньку налаживаются. Губернатор заинтересован в решении проблемы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2015 02:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 3 ноября 2015, 11:32

      Всей душой за ростов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 3 ноября 2015, 10:29

      Как всегда у нас в России - выиграли пару матчей в чемпионате и уже великий клуб. Смотри историю - "Краснодар 2014-2015 - они должны быть вторыми"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Rockvoc 3 ноября 2015, 09:50

      Чтобы влететь там с каким счетом?

      -1
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