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    Блан: «Нулевой ничьей будет мало. Мы приехали диктовать свой футбол»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Реала» поделился ожиданиями от этой встречи. Напомним, в третьем туре эти команды сыграли вничью – 0:0.

    «В Париже «Реал» лучше держал мяч и был более быстрым, но завтра все будет по-другому. Для нас будет честью обыграть «Реал», однако наше будущее от этого не зависит. В прошлом розыгрыше ЛЧ мы обыграли на групповом этапе «Барселону», но потом не дошли даже до полуфинала. «Реал» хорошо организован, и в Париже они отлично проявили себя в защите. Мы такого уровня не достигли, но тоже играли здорово», - говорит Блан.

    Наставник заявил, что «ПСЖ» нулевая ничья в этой встрече не устроит.

    «У нас есть травмированные, однако мадридцы в том же положении. Нулевой ничьей будет мало. Мы уважаем соперника, но полны амбиций и приехали сюда диктовать свой футбол. У нас хватает технико-тактических ресурсов, чтобы добиться победы».

    Матч «Реал» - «ПСЖ» состоится 3 ноября. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2015 00:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 05:34

      Реал вас уважает

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