Ван Гаал: «Надеюсь, мы сможем забить ЦСКА»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не видит психологических проблем, которые мешают его команде забить в трех матчах подряд.

«Не думаю, что у нас есть психологическая проблема. Я вижу характер своих футболистов, вижу их мастерство. Все может измениться в одном матче, например, с ЦСКА, в котором нам нужна победа.

Реакция болельщиков? Они всегда имеют право высказываться. Остается надеяться, что мы сможем забить ЦСКА и на этот раз, и тогда разговор будет иным», – заявил ван Гаал.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 3 ноября, в 22:45 по московскому времени.