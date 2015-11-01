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    Слуцкий: «Слухи об интересе «Челси» могу комментировать только с улыбкой»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне игры с "Манчестер Юнайтед" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал, чего ждет от важного матча, а также заявил, что разговоры об интересе к его персоне "Челси" вызывают лишь улыбку.

    "Шесть лет назад игра сложилась драматично. Выигрывали 3:1, но пропустили. Ощущения от матча, "Олд Траффорд" и "Манчестер Юнайтед" тогда были потрясающие.

    Сейчас настраиваемся на положительный результат, едем за ним, а как все сложится, неизвестно. Слабостей у соперника с таким подбором игроков не может быть. У нас тяжелый график. Но с таким соперником обязаны играть на максимуме в любом графике, что и собираемся делать.

    Что касается слухов об интересе "Челси", то могу это комментировать только с улыбкой. Никакой реальной информации под этим не стоит", - отметил наставник армейцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2015 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 1 ноября 2015, 15:40

      ...начинается река... Ну а трансфер начинается с улыыыбки...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > headdevil 1 ноября 2015, 16:37

      ++++

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