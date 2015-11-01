Слуцкий: «Слухи об интересе «Челси» могу комментировать только с улыбкой»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне игры с "Манчестер Юнайтед" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал, чего ждет от важного матча, а также заявил, что разговоры об интересе к его персоне "Челси" вызывают лишь улыбку.

"Шесть лет назад игра сложилась драматично. Выигрывали 3:1, но пропустили. Ощущения от матча, "Олд Траффорд" и "Манчестер Юнайтед" тогда были потрясающие.

Сейчас настраиваемся на положительный результат, едем за ним, а как все сложится, неизвестно. Слабостей у соперника с таким подбором игроков не может быть. У нас тяжелый график. Но с таким соперником обязаны играть на максимуме в любом графике, что и собираемся делать.

Что касается слухов об интересе "Челси", то могу это комментировать только с улыбкой. Никакой реальной информации под этим не стоит", - отметил наставник армейцев.