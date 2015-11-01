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    Шнейдерлин: «Не имеет значения какое место ты сейчас занимаешь, важно быть первыми в мае»

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнейдерлин прокомментировал игру своей команды против "Кристал Пэлас" (0:0) в выездном матче 11-го тура АПЛ.

    "Очень неприятно, если вы не побеждаете. У нас есть игроки, котореы могут забивать голы, это вопрос времени. Это один из тех дней, когда мы должны быть сильными. Конечно, мы разочарованы, ведь мы приехали сюда, чтобы победить.

    Мы остаемся в чемпионской гонке. Не имеет значения какое место ты сейчас занимаешь, важно быть первыми в мае", - сказал Шнейдерлин.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    01.11.2015 08:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 ноября 2015, 09:34

      Ну если не имеет значение место в таблице сейчас, то почему бы МЮ не опуститься например поближе к Челси, а потом в марте-апреле закусить удила и рвать нуды, чтобы попасть на место повыше :)

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