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    Энрике: «Бускетс - уникальный игрок, лучший полузащитник в мире»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике остался доволен игрой своей команды в матче 10-го тура Примеры с "Хетафе" (2:0). Наставник сине-гранатовых считает, что сопернику не удалось создать каталонцам серьезных проблем.

    «Мы сыграли очень ответственно. На этом поле всегда выступать непросто, но сегодня мы хорошо начали и контролировали игру. Мы хорошо атаковали и были организованы Соперник не создавал для нас серьезных проблем.

    Хочу выделить Бускетса. Он – уникальный игрок, основной для нас. Бускетс – лучший полузащитник не только в Европе, но и в мире», - сказал Энрике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.11.2015 06:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -185

      Protosser 2 ноября 2015, 01:00

      Согласен.
      Всегда считал, что его недооценивают из-за хавиньесты..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 1 ноября 2015, 06:53

      Так и есть

      1
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