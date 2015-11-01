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    Рапопорт: «Высокая результативность Дзюбы — в первую очередь заслуга Халка»

    Бывший главный тренер и экс-спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт считает, что в игре сине-бело-голубых существует "халкозависимость", что может сказаться в матчах с соперниками высокого уровня.

    - Без Халка больше на себя брать в атаке должны другие — Дзюба, Витсель, Рязанцев. Это мы и увидели в матче с «Тосно». Но если придется играть без Халка в матчах более высокого уровня, у «Зенита», скорее всего, возникнут проблемы. И здесь уместно вспомнить модное слово «халкозависимость». Бразилец и атаки начинает с отбора мяча, и внимание защитников на себя оттягивает, и партнеров выводит к воротам, и сам забивает. Высокая результативность Дзюбы — в первую очередь заслуга именно Халка. Он очень хорошо разобрался, как использовать сильные стороны Артема, как его лучше выводить. Обратите внимание — в некоторых голевых моментах Дзюбе оставалось просто переправить мяч в ворота, даже не выпрыгивая.

    — И как же «Зениту» играть без Халка?

    — Для этого должны быть наиграны связки и комбинации, подготовлены роли для других футболистов, которые своими сильными качествами компенсируют отсутствие лидера нападения. Для этого остальные должны активнее брать игру на себя, больше нагружать защитников, как-то удивлять. В матче с «Тосно», повторюсь, что-то подобное мы увидели, особенно от Витселя. Но тосненцев и «Зенит-2" обыгрывает. А вот если придется без Халка играть против ЦСКА, «Лиона» или «Локомотива», с атакой у команды Виллаш-Боаша будут проблемы.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    01.11.2015 06:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      Германн 1 ноября 2015, 13:39

      Халк - выдающийся игрок. Сам много забивает и в Дзюбу мячом попадает так, что от "бревна" мяч в ворота заскакивает.

      0
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      Рейтинг: +12464

      Вомбат 1 ноября 2015, 11:34

      А почему Дзю не помог и сдулся с Халком против Крыльев и Краснодара?

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      Рейтинг: +81

      Любер 1 ноября 2015, 10:40

      И Дзю не помог, сдулся без Халка.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 08:08

      Полностью согласен.

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