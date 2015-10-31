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    Аллегри: «Победа в дерби – это лишь маленький шаг вперед»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 11-го тура Серии А против «Торино» (2:1).

    «Игра была равной, все решил один момент в концовке. Но нужно биться до конца для того, чтобы получить этот момент и обеспечить нужный результат. Естественно, команда была напряжена после неудачного старта, сегодня мы играли куда лучше, но это всего лишь маленький шаг вперед. Сейчас мы играем два матча в неделю, футболистам тяжело восстанавливаться. Пока мы очень далеки от победы в чемпионате», - говорит Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    31.10.2015 23:12
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