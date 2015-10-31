Степашин о Блаттере: «Есть такой принцип: уходя – уходи»

Экс-премьер России, член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал заявление президента ФИФА Зеппа Блаттера, что право на проведение чемпионата мира-2018 было отдано России в результате тайной договоренности.

– Отстраненный от работы в футбольной сфере глава ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что чемпионат мира 2018 года был отдан России в результате тайной сделки. Вы слышали про это?

– Я слышал, что говорил Блаттер. Не знаю – про сделки.

– А что это может значить?

– Надо у него спросить… Ты знаешь, есть такой принцип: уходя – уходи.

– Может, Блаттер не знает об этом?

– Надо бы знать. Или возраст мешает, или совесть. Кстати, как и у Платини.

– Может, Блаттера американцы заставили в этом признаться?

– Да причем здесь американцы? Надо быть просто порядочным человеком. Деньги не пахнут, и Америка здесь ни при чем. Тем более, в Северных Американских Штатах, это США, европейский футбол неинтересен. Это не их проблема.