Клопп: «Это матч 9-й и 15-й команд лиги»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Челси».

«Когда-то такой матч был бы принципиальным, но сейчас это игра 9-й и 15-й команд лиги. У нас есть возможность улучшить свое положение в таблице. Нужно уважать «Челси»: несмотря на их нынешнюю ситуацию, с ними сложно играть», – говорит Клопп.

Также немец прокомментировал свои отношения с Моуринью.

«Я считаю его отличным тренером. Между нами не было никаких конфликтов, ведь я не журналист и не судья. Мы похожи тем, что оба эмоциональны. При этом мы понимаем, что после игры начинается обычная жизнь».

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится в субботу 31 октября. Начало – в 15.45.