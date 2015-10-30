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    Чорлука дисквалифицирован на четыре матча

    Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку на четыре матча.

    Напомним, что время домашней встречи 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бешикташем» Чорлука получил красную карточку.

    Таким образом защитник пропустит все оставшиеся матчи группового этапа и один потенциальный матч плей-офф.

    Помимо этого, за поведение болельщиков московский клуб был оштрафован на 12 тысяч евро.

    Источник: УЕФА

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    30.10.2015 14:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 30 октября 2015, 16:16

      Вы вообще там все конченные блять?
      Эта турецкая шлюха за провакацию получает желтую и ебанутых фанатов взрывающих петарды не наказывают, а тут 4 матча и 12 тыс евро!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 30 октября 2015, 14:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это хорошо.

      -5
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 > Клим Чугункин. 30 октября 2015, 16:03

      и чем это хорошо?

      0
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 30 октября 2015, 14:21

      УЕФА - Мафия!

      2
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