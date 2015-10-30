Чорлука дисквалифицирован на четыре матча

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку на четыре матча.

Напомним, что время домашней встречи 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бешикташем» Чорлука получил красную карточку.

Таким образом защитник пропустит все оставшиеся матчи группового этапа и один потенциальный матч плей-офф.

Помимо этого, за поведение болельщиков московский клуб был оштрафован на 12 тысяч евро.