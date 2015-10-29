Австралия требует у ФИФА возврата денег

ФИФА должна вернуть Австралии деньги, которые страна потратила на оформление заявки на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Такое мнение высказала бывший член заявочной команды Австралии Бонита Мерсиадес.

Напомним, ранее президент ФИФА Зепп Блаттер признался, что накануне выборов страны-хозяйки ЧМ-2022 была договоренность, что ей станут США. Потом планы поменялись, и турнир был отдан Катару.

«Австралия потратила почти 21 миллион фунтов государственных средств на оформление заявки. Независимо от того, как эти деньги были использованы, они все же являются средствами налогоплательщиков. Учитывая слова Зеппа Блаттера об игнорировании процесса голосования как такового и его фальсификации, я считаю, что ФИФА должна вернуть Австралии и нашим гражданам потраченные на заявку деньги», – говорит Мерсиадес.