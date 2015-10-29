Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Австралия требует у ФИФА возврата денег

29 октября 2015, 22:53

ФИФА должна вернуть Австралии деньги, которые страна потратила на оформление заявки на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Такое мнение высказала бывший член заявочной команды Австралии Бонита Мерсиадес.

Напомним, ранее президент ФИФА Зепп Блаттер признался, что накануне выборов страны-хозяйки ЧМ-2022 была договоренность, что ей станут США. Потом планы поменялись, и турнир был отдан Катару.

«Австралия потратила почти 21 миллион фунтов государственных средств на оформление заявки. Независимо от того, как эти деньги были использованы, они все же являются средствами налогоплательщиков. Учитывая слова Зеппа Блаттера об игнорировании процесса голосования как такового и его фальсификации, я считаю, что ФИФА должна вернуть Австралии и нашим гражданам потраченные на заявку деньги», – говорит Мерсиадес.

Источник: BBC
Весь мир Блаттер Зепп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
4
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
2
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
8
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
5
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
Все новости
Все новости
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
09:24
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+