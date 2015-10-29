Кубок Германии. «Боруссия» М выбила «Шальке» и другие результаты

Менхенгладбахская «Боруссия» выбила «Шальке» в 1/16 финала Кубка Германии. Матч, состоявшийся на поле «кобальтовых», завершился со счетом 2:0, голы в составе гостей забивали Ларс Штиндль и Торган Азар.

Также в следующую стадию прошли «Вердер», «Штутгарт» и «Айнтрахт» из Брауншвейга.

Кубок Германии. 1/16 финала

Вердер – Кельн – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Уджа, 23.

Карл Цейсс – Штутгарт – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Харник, 22; 0:2 – Максим, 90.

Шальке-04 – Боруссия М – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Штиндль, 42; 0:2 – Азар Т., 53.

Ройтлинген – Айнтрахт Б – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Хольтманн, 22; 0:2 – Берггреен, 37; 0:3 – Хольтманн, 61; 0:4 – Багдади, 80.