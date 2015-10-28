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    Определены семь кандидатов на пост президента ФИФА

    ФИФА завершила прием заявок от кандидатов на пост президента организации. Свои кандидатуры выставили семь человек: Али бин Аль-Хусейн (Иордания), Мосима Сексвале (ЮАР), Муса Билити (Либерия), Салман Аль-Халифа (Бахрейн), Жером Шампань (Франция), Джанни Инфантино (Италия), Мишель Платини (Франция).

    С учетом того, что президент УЕФА Мишель Платини отстранен от футбольной деятельности на три месяца, его кандидатуру пока не будет рассматривать специальная комиссия по выборам. Этот орган проверит всех остальных кандидатов на соответствие правилам по этике ФИФА, после чего будет оглашен окончательный список участвующих в выборах. Голосование состоится 26 февраля 2016 года.

    Отметим, ранее СМИ сообщили, что генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино продолжит борьбу за кресло президента ФИФА в том случае, если к выборам не будет допущен Мишель Платини.

    Источник: ФИФА

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    28.10.2015 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 28 октября 2015, 14:37

      Инфантино норм кандидат!!!

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