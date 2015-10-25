«Ювентус» - «Аталанта». Онлайн-трансляция

Отступать чемпионам Италии дальше некуда. "Ювентусу" пора побеждать и делать это как можно скорее. Как бы не объяснял Массимилиано Аллегри неудачи своей команды в Серии А, так долго продолжаться не может. По своему потенциалу, составу, финансовым возможносятм и многим другим факторам туринцы во многом раз превосходят большинство своих соперников по чемпионату. Вот только на футбольном поле в нышнем сезоне далеко не всегда удается доказать собственное превосходство. Вот и сейчас выглядят явными фаворитами черно-белые, но как выйдет на самом деле покажет только интригующая игра в Турине на стадионе "Ювентус".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игру "Ювентус" - "Аталанта". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.