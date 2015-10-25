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    Антон Миранчук: «Мечтаем с братом играть в «Локомотиве»

    Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о своих планах на будущее и возможной разлуке с братом.

    - Вопрос, навеянный действительностью: допускаешь вариант, при котором сменишь команду?

    - Уйти в аренду и вернуться - да, возможно. Но мне хочется быть здесь, в Черкизове. Тут я чувствую себя комфортно и классно, на душе спокойно. Если даже куда-то уходить, то потом непременно оказаться в «Локомотиве».

    - А если ваши с братом футбольные пути разойдутся?

    - Допускаю и это. Но, если они разойдутся, то когда-нибудь все вернется на круги своя. Мы будем играть вместе - в «Локомотиве». Потому что оба мечтаем об этом.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.10.2015 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 25 октября 2015, 10:16

      мечтатели кто вам не дает просто вы оба такие же как кокорин сам не знает что хочет то ли денег то ли играть

      -2
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      Рейтинг: +39

      smertn1k > Garrincha58 25 октября 2015, 11:35

      причем деньги,тюлень?они на метро ездят,а кокорин на дорогих авто.очередной тупица,которые не смыслят ничего в футболе

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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich > Garrincha58 25 октября 2015, 13:00

      Парни, в свои 20 лет живут в интернате Локо и гоняют на базу на метро, а присловутый кокорин ездит на 65 миллионом гелике, разницу чуешь, чудак?

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