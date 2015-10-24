Дзюба: «Мы играем в экзотический футбол»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообщался с журналистами после победы в матче 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:1). Игрок отметил, что ему было приятно забить Сергею Песьякову.

«Особых эмоций по поводу того, что забил своему бывшему одноклубнику Сергею Песьякову, нет. Мы с ним давние приятели, поэтому приятно ему забить. Сергей — очень хороший вратарь. Но во время игры я не думал о том, что он мой друг. Нам нужно выигрывать все следующие игры, чтобы непосредственно к матчу с «Локомотивом» подойти максимально близко к лидерам. ЦСКА с железнодорожниками рано или поздно потеряют очки, по-другому и быть не может», - уверен Дзюба.

Также футболист назвал нынешний сезон лучшим в своей карьере.

«Несомненно, я провожу лучший сезон в карьере. Как со сборной начал забивать, так и идет. Очень этим счастлив, хоть и не зацикливаюсь на голах. В любом случае, я хочу помогать партнерам. Спасибо огромное ребятам за передачи, за их отношение ко мне, за атмосферу и теплый прием. Это касается и тренерского штаба, и болельщиков. Без них у меня бы ничего не получилось. Сейчас такой момент, что и везет, и идет. Будем продолжать дальше работать».

Кроме того, Дзюба сказал, что предпочел отдать пас Халку, когда мог забить сам.

«Устанавливать рекорды я не стремлюсь. Если будешь загадывать, то вообще перестанешь забивать. Любой гол — плод игры всей команды. Тут уже мало что от меня зависит. Если дают передачи, их надо реализовывать. Хотя, конечно, одно другому не мешает. Мог сегодня забить и третий гол, но хотел отдать пас Халку. Мы играем в экзотический футбол, стараемся друг дружку найти».