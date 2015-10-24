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    Вида: «Надеемся, что нас не выгонят из Лиги чемпионов»

    Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида прокомментировал ситуацию с избиением английских болельщиков во время матча третьего тура Лиги чемпионов против "Челси".

    "Честно говоря, я не видел, что там произошло на трибунах. Безусловно, мы очень переживаем по этому поводу и осуждаем подобные поступки. Надеемся, что нас не выгонят из-за этого из Лиги чемпионов и не снимут очки. Болельщики должны понимать, что их действия на трибунах могут повлиять на команду, и не поддаваться на провокации", - заявил Вида.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.10.2015 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 26 октября 2015, 11:52

      Наказывать команду и адекатных болельщтков из-за десятка дебилов и моральных уродов, по моему не правильно. Но если клуб поддерживает ультрас, что подтверждается словами Вице-президента киевского «Динамо» Алексей Семененко: "С ультрас мы нормально работаем, даже не работаем — мы их поддерживаем". То исключение клуба из Лиги чемпионов за такие вещи, это минимум. Я бы за такое лет на 5 бы отлучал клуб (любой, не обязательно Динамо Киев) от еврокубков.

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      Рейтинг: +167

      астраханец 24 октября 2015, 17:53

      Нормальные люди тоже надеятся, что не снимут очки и не исключат

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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 октября 2015, 16:45

      Очки обязательно снять надо бы.

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