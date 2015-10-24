Мутко: «Переход на систему «осень-весна» не принес пользы»

Глава РФС Виталий Мутко считает, что переход чемпионата России на систему «осень-весна» не принес пользы, но сейчас никаких изменений не будет.

"Сейчас никаких шараханий не будет. Нужно посмотреть по структуре чемпионата. Переход на "осень - весна" ничего не изменил. Мы просто поменяли местами круги и все равно делали паузу два раза в год. Только потащили за собой первый и второй дивизионы, которые теперь вынуждены отдыхать летом", - заявил Мутко.