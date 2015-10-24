Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Переход на систему «осень-весна» не принес пользы»

    Глава РФС Виталий Мутко считает, что переход чемпионата России на систему «осень-весна» не принес пользы, но сейчас никаких изменений не будет.

    "Сейчас никаких шараханий не будет. Нужно посмотреть по структуре чемпионата. Переход на "осень - весна" ничего не изменил. Мы просто поменяли местами круги и все равно делали паузу два раза в год. Только потащили за собой первый и второй дивизионы, которые теперь вынуждены отдыхать летом", - заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      расулик 24 октября 2015, 17:41

      наоборот играть в одно время с топ чемпионатами лучше чем отдыхать зимой,поэтому всегда играли плохо в еврокубках

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11