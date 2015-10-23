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    Пименов: «У «Динамо» пока нет результата, но есть проблески в игре»

    Бывший нападающий "Динамо" Руслан Пименов поделился своим мнением об игре бело-голубых.

    «У "Динамо", пусть пока результата какого-то особого нет, но есть проблески в игре. Пока им немножечко не везет в плане реализации, но я уверен, что у команды скоро с этим все наладится», - говорит Пименов.

    Также бывший игрок «Динамо» прокомментировал заявление руководства клуба об отсутствии турнирных задач перед командой в этом сезоне.

    «Надеюсь, что не было задачи играть в свое удовольствие. "Динамо" - это серьезный клуб, должны все ответственно подходить, понимая, цвета какого клуба они защищают. Расслабленность – это не слишком правильное отношение к делу. Нужно выигрывать все матчи, вне зависимости от ситуации и соперника. Футбол – это же серьезный спорт».

    Полностью интервью "Бомбардира" с Русланом Пименовым можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 21:59
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