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    Россия пропустила Испанию на первое место в рейтинге УЕФА этого сезона

    Россия на этой еврокубковой неделе потеряла лидерство в рейтинге УЕФА сезона-2015/16, пропустив на первое место Испанию.

    После трех туров Лиги чемпионов и Лиги Европы на счету Испании коэффициент 7,357, на счету России – 7,100. Кроме того, в первой пятерке Германия – 6,428, Норвегия – 5,750 и Франция – 5,583.

    В общем рейтинге, который учитывает показатели за пять сезонов, Россия осталась на седьмом месте с коэффициентом 46,682. У Португалии, которая идет пятой, коэффициент равен 48,082 (+1,400), у шестой Франции – 47,249 (+0,567).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 01:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6043

      GoldPlayFIFARus9 23 октября 2015, 14:52

      Что о себе возомнили эти испашки?Как они только посмели обойти нас в рейтинге?! Нас,лучшиую страну в мире!!!

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 23 октября 2015, 11:33

      Как так-то?Позор,скоро и немцев так пропустим.

      0
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 23 октября 2015, 10:53

      Опозорили Россию

      0
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      Рейтинг: +8

      Gai julii cecar 23 октября 2015, 10:40

      Mda

      -1
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