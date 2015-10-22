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    Билялетдинов: «Надеемся на победы наших клубов в двух матчах, а третий – посмотрим»

    Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от игр, предстоящих российским клубам сегодня на групповом этапе Лиги Европы. Московский «Локомотив» примет дома «Бешикташ», «Краснодар» сыграет на выезде с ПАОКом, а казанский «Рубин» отправится в Ливерпуль на матч с одноименной командой.

    «Шансы у "Бешикташа" в Москве, конечно, есть. Но, во-первых, "Локомотив" на ходу, а, во-вторых, турки все-таки больше домашняя команда. Хотя я помню, как "Бешикташ" обыгрывал "Локомотив" в Москве, это было давно. Потери игроков из-за травм не должны стать проблемой для "Локо": нет Неманьи Пейчиновича - есть Ян Дюрица, нет Дмитрия Тарасова - есть Мануэл Фернандеш, Тарас Михалик. Еще не знаешь, кто из них лучше, очень хорошая обойма у "Локо", качественный резерв.

    Насколько я знаю, ПАОК неважно играет против хорошо контролирующих мяч команд, а "Краснодар" это отлично умеет делать. Проблемы "быков" в этом сезоне связываю с тем, что команде пришлось перестраиваться после ухода Романа Широкова, после травмы Жоаозиньо, у команды не такая хорошая скамейка. В целом я настроен оптимистично, надеемся на победы наших клубов в двух матчах, а третий – посмотрим.

    Я не настроен прогнозировать исход матчей с участием "Рубина". Могу сказать только, что минимум человек десять из местных в Ливерпуле будут болеть за "Рубин". Динияр Билялетдинов до сих пор держит связь с некоторыми болельщиками "Эвертона", уверен, они придут поболеть за него, за «Рубин», - отметил специалист.

    Источник: Р-Спорт

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    22.10.2015 12:29
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