В РФС советуют Федуну поменьше «бурлить»

Федун судит по себе.
Глава комитета по этике РФС Владимир Лукин призвал владельца «Спартака» Леонида Федуна быть более осторожным в своих высказываниях.
«Подобные высказывания не украшают наш футбол. Есть такая восточная мудрость: "Только мелкие реки бурливы". Так вот, "бурлить" нужно поменьше. Тогда, быть может, и футболисты играть будут получше.
Согласно уставу, мы можем рассматривать только те случаи, которые просит рассмотреть руководство РФС. Лично я с данным положением устава не согласен и хотел бы предложить изменить его, чтобы у комитета по этике было больше независимости», - сказал Лукин.
Напомним, ранее Федун назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу человеком, который «за копейки удавит своих родных».