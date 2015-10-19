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    В РФС советуют Федуну поменьше «бурлить»

    Глава комитета по этике РФС Владимир Лукин призвал владельца «Спартака» Леонида Федуна быть более осторожным в своих высказываниях.

    «Подобные высказывания не украшают наш футбол. Есть такая восточная мудрость: "Только мелкие реки бурливы". Так вот, "бурлить" нужно поменьше. Тогда, быть может, и футболисты играть будут получше.

    Согласно уставу, мы можем рассматривать только те случаи, которые просит рассмотреть руководство РФС. Лично я с данным положением устава не согласен и хотел бы предложить изменить его, чтобы у комитета по этике было больше независимости», - сказал Лукин.

    Напомним, ранее Федун назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу человеком, который «за копейки удавит своих родных».

    Источник: ТАСС

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    19.10.2015 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 октября 2015, 13:57

      Федун судит по себе.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 19 октября 2015, 12:44

      Федун реально трепло. Человек такого уровня опускается до такой низости.

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