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    ФА приостановила поддержку Платини на выборах президента ФИФА

    Футбольная Ассоциация Англии опубликовала заявление, в котором отозвала свой голос под петицией, подписанной другими европейскими странами, в поддержку президента УЕФА Мишеля Платини.

    "FA желает господину Платини успехов в борьбе с обвинениями и очищении своего имени и не имеет интереса, чтобы вмешиваться в этот процесс. Тем не менее, на заседании УЕФА в четверг от адвокатов Платини мы выяснили несколько новых фактов, касающихся этого дела. Информация была конфиденциальной, поэтому мы пока не можем вдаваться в детали. Руководство FA в пятницу утром приняло решение приостановить поддержку Платини на выборах главы ФИФА до окончания судебного процесса», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

    Источник: The FA

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    17.10.2015 09:22
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