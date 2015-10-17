ФА приостановила поддержку Платини на выборах президента ФИФА

Футбольная Ассоциация Англии опубликовала заявление, в котором отозвала свой голос под петицией, подписанной другими европейскими странами, в поддержку президента УЕФА Мишеля Платини.

"FA желает господину Платини успехов в борьбе с обвинениями и очищении своего имени и не имеет интереса, чтобы вмешиваться в этот процесс. Тем не менее, на заседании УЕФА в четверг от адвокатов Платини мы выяснили несколько новых фактов, касающихся этого дела. Информация была конфиденциальной, поэтому мы пока не можем вдаваться в детали. Руководство FA в пятницу утром приняло решение приостановить поддержку Платини на выборах главы ФИФА до окончания судебного процесса», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.