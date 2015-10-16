Михайлович: «Изменения в тактике нам не помогут»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович пообщался с журналистами в преддверии матча Серии А против «Торино». Наставник пожаловался на большое число травмированных.

«Большое количество травм - это не самые хорошие новости перед матчем чемпионата. Но выбора у нас нет, это не может быть оправданием», - говорит Михайлович.

Также специалист коснулся темы тактики на предстоящий матч.

«У нас были кое-какие проблемы с той тактикой, которую мы использовали в прошлых играх. Я не знаю, буду ли изменять схему в матче против «Торино», но нам следует играть компактнее. Перемены в тактике не помогут нам решить наши проблемы. Это не поменяет ситуацию».