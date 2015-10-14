Суарес отметил рост конкуренции в испанской Примере

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился впечатлениями от нынешнего сезона испанской Примеры. По словам уругвайца, в этом году борьба будет очень равной, никто не может предсказать результат.



"Мы все знаем, насколько сильны наши конкуренты: "Реал", "Атлетико", "Валенсия" и "Севилья". Но надо верить в себя и оставаться амбициозными. В этом сезоне Примера стала более конкурентной, чем в предыдущие годы. Мы уже сами не раз теряли очки", - сказал форвард.



Напомним, после семи туров чемпионата Испании "Барселона", набрав 15 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице.