Романцев: «Слуцкий сделал то, что должен был»

Экс-тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился своим мнением о выступлениях национальной команды под руководством Леонида Слуцкого.

"Бить себя в грудь и кричать “ура!” рановато. Объективно говоря, Слуцкий сделал то, что и должен был. Спасибо, молодец. Но главная работа впереди.

Мне полегче было, у меня все-таки в сборной почти все спартаковцы играли - бывшие или нынешние. Потому сложно судить. Если Слуцкий сделает базовым клубом для сборной ЦСКА, пусть совмещает. Если нет - надо выбирать.

Могу лишь заметить, что быть клубным тренером, пожалуй, легче. В клубе ты видишь футболистов каждый день, знаешь, кто в какой форме, кто приболел, кто не в духе. А в сборной все по-другому. Даже месяц перерыва - большой срок. Один и тот же игрок может приехать в совсем другом состоянии", - заявил Романцев.