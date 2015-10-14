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    Романцев: «Слуцкий сделал то, что должен был»

    Экс-тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился своим мнением о выступлениях национальной команды под руководством Леонида Слуцкого.

    "Бить себя в грудь и кричать “ура!” рановато. Объективно говоря, Слуцкий сделал то, что и должен был. Спасибо, молодец. Но главная работа впереди.

    Мне полегче было, у меня все-таки в сборной почти все спартаковцы играли - бывшие или нынешние. Потому сложно судить. Если Слуцкий сделает базовым клубом для сборной ЦСКА, пусть совмещает. Если нет - надо выбирать.

    Могу лишь заметить, что быть клубным тренером, пожалуй, легче. В клубе ты видишь футболистов каждый день, знаешь, кто в какой форме, кто приболел, кто не в духе. А в сборной все по-другому. Даже месяц перерыва - большой срок. Один и тот же игрок может приехать в совсем другом состоянии", - заявил Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2015 09:18
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