Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

    Звезде "Реала" Криштиану Роналду была вручена "Золотая бутса" на торжественной церемонии, которая состоялась в Мадриде. Со стороны "Королевского клуба" также присутствовали Рафаэль Бенитес и президент Флорентино Перес.

    Напомним, что 30-летний форвард сборной Португалии уже в четвертый раз получает данный приз. Этим он установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года. Первым обладателем этой награды стал португалец Эйсебио, а в прошлом году – нападающий сборной Уругвая Луис Суарес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 15:06
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      ALT 14 октября 2015, 12:23

      Плохо что все левые, 2 пары можно было бы уже собрать)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      gezmagomaev 13 октября 2015, 20:44

      он стал нигером!))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 13 октября 2015, 19:35

      А как мог суарес получить в прошлом году золотую бутсу ? он что стал лучшим бомбардиром в чемпионатах ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 13 октября 2015, 16:37

      Молодец Криштиану. Заслужил. Только что-то почернел немного)) ИЛи фотографии такие)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      иса_25 13 октября 2015, 16:30

      да он негр маза фака ))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11