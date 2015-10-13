Роналду в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

Звезде "Реала" Криштиану Роналду была вручена "Золотая бутса" на торжественной церемонии, которая состоялась в Мадриде. Со стороны "Королевского клуба" также присутствовали Рафаэль Бенитес и президент Флорентино Перес.

Напомним, что 30-летний форвард сборной Португалии уже в четвертый раз получает данный приз. Этим он установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года. Первым обладателем этой награды стал португалец Эйсебио, а в прошлом году – нападающий сборной Уругвая Луис Суарес.