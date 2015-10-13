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    Роналду в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

    Звезде «Реала« Криштиану Роналду была вручена «Золотая бутса» на торжественной церемонии, которая состоялась в Мадриде. Со стороны «Королевского клуба» также присутствовали Рафаэль Бенитес и президент Флорентино Перес.

    Напомним, что 30-летний форвард сборной Португалии уже в четвертый раз получает данный приз. Этим он установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года. Первым обладателем этой награды стал португалец Эйсебио, а в прошлом году – нападающий сборной Уругвая Луис Суарес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 15:06
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    Комментарии (6)
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    иса_25
    1444743058
    да он негр маза фака ))
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    Ele13
    1444743456
    Молодец Криштиану. Заслужил. Только что-то почернел немного)) ИЛи фотографии такие)
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    MRHM-1988
    1444754152
    А как мог суарес получить в прошлом году золотую бутсу ? он что стал лучшим бомбардиром в чемпионатах ?
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    gezmagomaev
    1444758245
    он стал нигером!))))))
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    ALT
    1444814598
    Плохо что все левые, 2 пары можно было бы уже собрать)))
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    ologreds
    1694996999
    numo445238
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