ФНЛ. Армавирское «Торпедо» уступило «Енисею»

"Енисей" оказался сильнее "Торпедо" из Армавира в матче 15-го тура Футбольной национальной Лиги. Встреча проходила в Красноярске и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы на свой счет записали Ильдар Шабаев, Хуан Лескано и Игорь Падерин. Единственный мяч гостей забил Евгений Качан.



После 15 туров ФНЛ "Енисей", набрав 17 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина с девятью баллами располагаются на предпоследней строчке.

Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

Енисей (Красноярск) - Торпедо (Армавир) - 3:1

Голы: 1:0 - Шабаев, 2; 2:0 - Лескано, 17; 3:0 - Падерин, 20; 3:1 - Качан, 72.