Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. Армавирское «Торпедо» уступило «Енисею»

    "Енисей" оказался сильнее "Торпедо" из Армавира в матче 15-го тура Футбольной национальной Лиги. Встреча проходила в Красноярске и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы на свой счет записали Ильдар Шабаев, Хуан Лескано и Игорь Падерин. Единственный мяч гостей забил Евгений Качан.

    После 15 туров ФНЛ "Енисей", набрав 17 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина с девятью баллами располагаются на предпоследней строчке.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    Енисей (Красноярск) - Торпедо (Армавир) - 3:1

    Голы: 1:0 - Шабаев, 2; 2:0 - Лескано, 17; 3:0 - Падерин, 20; 3:1 - Качан, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11