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    «Манчестер Сити» теряет еще одного лидера на месяц

    После потери своего лучшего снайпера Серхио Агурэро "Манчестер Сити" лишился еще и лучшего ассистента - полузащитника Давида Силву.

    Испанец получил повреждение в матче сборной против Люксембурга. Обследование показало растяжение связок голеностопа у Силвы, футболист пропустит месяц.

    Напомним, Серхио Агуэро также повредился в матче Аргентина - Эквадор. У форварда повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он вылетел на шесть недель.

    В этот период "горожане" проведут матчи АПЛ против "Борнмута", "Манчестер Юнайтед", "Норвича", "Астон Виллы", а также две игры с "Севильей" в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2015 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 11 октября 2015, 15:55

      2 главных игрока в атаке! без них тяжело будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 октября 2015, 09:53

      чет в это окно уйму человек в сборных поломалось.

      0
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