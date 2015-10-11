«Манчестер Сити» теряет еще одного лидера на месяц

После потери своего лучшего снайпера Серхио Агурэро "Манчестер Сити" лишился еще и лучшего ассистента - полузащитника Давида Силву.

Испанец получил повреждение в матче сборной против Люксембурга. Обследование показало растяжение связок голеностопа у Силвы, футболист пропустит месяц.

Напомним, Серхио Агуэро также повредился в матче Аргентина - Эквадор. У форварда повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он вылетел на шесть недель.

В этот период "горожане" проведут матчи АПЛ против "Борнмута", "Манчестер Юнайтед", "Норвича", "Астон Виллы", а также две игры с "Севильей" в Лиге чемпионов.