Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    The normal one: «Ливерпуль» продает футболки с изображением Клоппа

    "Ливерпуль" выпустил в продажу футболки, посвященные приходу в клуб немецкого специалиста Юргена Клоппа. На одной из футболок красуется надпись "The normal one". Так тренер охарактеризовал себя на первой пресс-конференции, отвечая на вопрос о Жозе Моуринью, который на таком же мероприятии в "Челси" назвал себя "Особенным".

    "Неужели кто-то в этом зале думает, что у меня есть сверхспособности? Нет. Я не особенный, я обычный парень из Шварцвальда. Самый обычный парень", - заявил Клопп.

    Футболки продаются в магазинах Ливерпуля по цене 15 фунтов стерлингов.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11