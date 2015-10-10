Евро-2016. Англия одержала девятую победу, Швейцария разгромила Сан-Марино

Сборная Англии одержала девятую победу в отборочном раунде чемпионата Европы 2016 года.

В матче 9-го тура англичане со счетом 2:0 обыграли команду Эстонии.

В других матчах группы Е Швейцария разгромила Сан-Марино, а Словения сыграла вничью с Литвой.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа Е. 9-й тур

Англия – Эстония – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 45. 2:0 – Стерлинг, 85.

Швейцария – Сан-Марино – 7:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ланг, 17. 2:0 – Инлер, 55 (с пенальти). 3:0 – Мехмеди, 65. 4:0 – Джуру, 72 (с пенальти). 5:0 – Касами, 75. 6:0 – Эмболо, 80 (с пенальти). 7:0 – Дердийок, 89.

Словения – Литва – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бирса, 45 (с пенальти). 1:1 – Новиковас, 86.