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    Евро-2016. Англия одержала девятую победу, Швейцария разгромила Сан-Марино

    Сборная Англии одержала девятую победу в отборочном раунде чемпионата Европы 2016 года.

    В матче 9-го тура англичане со счетом 2:0 обыграли команду Эстонии.

    В других матчах группы Е Швейцария разгромила Сан-Марино, а Словения сыграла вничью с Литвой.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа Е. 9-й тур

    Англия – Эстония – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 45. 2:0 – Стерлинг, 85.

    Швейцария – Сан-Марино – 7:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ланг, 17. 2:0 – Инлер, 55 (с пенальти). 3:0 – Мехмеди, 65. 4:0 – Джуру, 72 (с пенальти). 5:0 – Касами, 75. 6:0 – Эмболо, 80 (с пенальти). 7:0 – Дердийок, 89.

    Словения – Литва – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бирса, 45 (с пенальти). 1:1 – Новиковас, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 10 октября 2015, 00:34

      Мда, от сан-маринцев после прошлого матча я ждал большего) А литовцы удивили)

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