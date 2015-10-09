Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шюррле считает победу ирландцев незаслуженной

    Полузащитник сборной Германии Андре Шюррле прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2016 от Ирландии (0:1). По словам 24-летнего хавбека, соперник играл в тот футбол, в какой и хотел - девять футболистов оборонялись и ждали возможности сделать заброс.

    "Не думаю, что победа Ирландии была по-настоящему заслуженной. У нас были шансы, чтобы забить. Но следует сказать, что ирландцы сражались очень страстно, играли от всего сердца. Недооценки соперника с нашей стороны не было. Это можно было видеть с самого начала игры", – сказал немец.

    Ранее своими впечатлениями от матча поделился главный тренер немцев Йоахим Лев.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      angol43 9 октября 2015, 19:19

      Девять оборонялись, один караулил отскок. А пас отдал одиннадцатый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 октября 2015, 18:59

      Незаслуженно,это когда рукой забили

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11