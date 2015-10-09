Шюррле считает победу ирландцев незаслуженной

Полузащитник сборной Германии Андре Шюррле прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2016 от Ирландии (0:1). По словам 24-летнего хавбека, соперник играл в тот футбол, в какой и хотел - девять футболистов оборонялись и ждали возможности сделать заброс.



"Не думаю, что победа Ирландии была по-настоящему заслуженной. У нас были шансы, чтобы забить. Но следует сказать, что ирландцы сражались очень страстно, играли от всего сердца. Недооценки соперника с нашей стороны не было. Это можно было видеть с самого начала игры", – сказал немец.

Ранее своими впечатлениями от матча поделился главный тренер немцев Йоахим Лев.