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    Евро-2016. Сербия обыграла Албанию, Португалия вышла в финальную часть

    В предпоследнем туре отбра Евро-2016 Португалия добилась минимальной победы над Данией на своем поле. Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Моутинью. Тем самым португальцы оформили выход в финальную часть.

    В матче, который стал скандальным еще до своего начала, Сербия обыграла Албанию со счетом 2:0. Победу гостям принесли голы Коларова и Льяича в компенсированное ко второму тайму время.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа I. 9-й тур.

    Португалия — Дания — 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Моутинью, 66.

    Албания — Сербия — 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 — Коларов, 90; 0:2 — Льяич, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 23:33
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