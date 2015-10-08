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    Ребежа: «Слуцкий может совмещать только до Евро-2016»

    Экс-игрок "Москвы" Раду Ребежа, у которого остались теплые отношения с Леонидом Слуцким, считает, что руководство РФС не ошиблось при выборе главного тренера национальной команды.

    – Каждый день читаю российскую прессу и был в курсе всех обсуждений, когда уволили Капелло. Для меня было однозначно: Слуцкий – как раз тот человек, который был сейчас, на короткой дистанции, нужен сборной России. Чтобы перевернуть эту неудачную серию.

    После почти каждого матча я поздравляю его с победой, мы перебрасываемся парой фраз об игре. Когда ЦСКА с приключениями обыграл ПСВ, я написал: "Нам неинтересно спокойно забить четвертый, чтобы просто было, надо же поволноваться в конце!" Он ответил: "Да, Хичкок отдыхает".

    – Удивились ли, что Слуцкий согласился до конца цикла работать со сборной без зарплаты?

    – Зная мировоззрение Леонида Викторовича – абсолютно не удивился. Даже на своей сегодняшней высоте он хочет расти, учиться и набираться тренерского опыта. И деньги для него стоят далеко не на первом месте.

    – Стоит ли, по-вашему, Слуцкому продолжать совмещение постов? Хватит ли ему сил на два фронта?

    – Надеюсь, сборная России решит задачу и будет на чемпионате Европы. До него совмещение допустимо, тем более что весной у сборной будет только один товарищеский матч. Но не думаю, что дальнейшее совмещение – хорошая идея. У ЦСКА высокие амбиции, он постоянно участвует в Лиге чемпионов, и разрываться между всеми турнирами такого клуба и сборной на протяжении долгого времени крайне сложно.

    Может, для Леонида Викторовича выбор и будет простым, но не думаю. ЦСКА однозначно стал для него родным домом. И работа тренера клуба и тренера сборной различается очень сильно, что доказал пример того же Капелло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      in-9 8 октября 2015, 09:08

      он в принципе сможет совмещать и во время евро и после, команда все равно будет играть товарники а евро проходит в перерыв в межсезонье так почему ему не совмещать пост до 2018

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг > in-9 8 октября 2015, 09:45

      Вполне разумно вещаешь.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > in-9 8 октября 2015, 17:15

      Согласен

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      Рейтинг: +10

      расулик > in-9 9 октября 2015, 01:26

      после че думаю подаст в отставку

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