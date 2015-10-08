Ребежа: «Слуцкий может совмещать только до Евро-2016»

Экс-игрок "Москвы" Раду Ребежа, у которого остались теплые отношения с Леонидом Слуцким, считает, что руководство РФС не ошиблось при выборе главного тренера национальной команды.

– Каждый день читаю российскую прессу и был в курсе всех обсуждений, когда уволили Капелло. Для меня было однозначно: Слуцкий – как раз тот человек, который был сейчас, на короткой дистанции, нужен сборной России. Чтобы перевернуть эту неудачную серию.

После почти каждого матча я поздравляю его с победой, мы перебрасываемся парой фраз об игре. Когда ЦСКА с приключениями обыграл ПСВ, я написал: "Нам неинтересно спокойно забить четвертый, чтобы просто было, надо же поволноваться в конце!" Он ответил: "Да, Хичкок отдыхает".

– Удивились ли, что Слуцкий согласился до конца цикла работать со сборной без зарплаты?

– Зная мировоззрение Леонида Викторовича – абсолютно не удивился. Даже на своей сегодняшней высоте он хочет расти, учиться и набираться тренерского опыта. И деньги для него стоят далеко не на первом месте.

– Стоит ли, по-вашему, Слуцкому продолжать совмещение постов? Хватит ли ему сил на два фронта?

– Надеюсь, сборная России решит задачу и будет на чемпионате Европы. До него совмещение допустимо, тем более что весной у сборной будет только один товарищеский матч. Но не думаю, что дальнейшее совмещение – хорошая идея. У ЦСКА высокие амбиции, он постоянно участвует в Лиге чемпионов, и разрываться между всеми турнирами такого клуба и сборной на протяжении долгого времени крайне сложно.

Может, для Леонида Викторовича выбор и будет простым, но не думаю. ЦСКА однозначно стал для него родным домом. И работа тренера клуба и тренера сборной различается очень сильно, что доказал пример того же Капелло.