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    «Бавария» повторила рекорд сезона, в котором сделала «требл»

    "Бавария", разгромив дортумндскую "Боруссию" со счетом 5:1, одержала восьмую подряд победу в Бундеслиге со старта чемпионата. Тем самым мюнхенцы повторили свой собственный рекорд сезона-2012/13, в котором команда сделала "требл" - завоевала чемпионство и кубок Германии, а также выиграла Лигу чемпионов.

    Кроме того, разрыв в турнирной таблице Бундеслиги между первым и вторым местами теперь составляет семь очков. Такого не было в истории турнира с тех пор, как за победу стали начислять три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 23:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 5 октября 2015, 01:35

      а сколько раньше начисляли?

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Mr Trueman 5 октября 2015, 01:41

      Два

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