Семак: «Было сложно перестроится после ЛЧ»

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу в матче 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:0). По словам наставника, счет не совсем точно отражает происходившее на поле.

«Результат не должен вводить в заблуждение. Начали мы не так, как хотели. В первой половине мы не смогли ничего создать. Хорошо, что провели контратаку, а потом забили со стандарта, стало проще. «Ростову» пришлось перестроиться, у нас появилось место для контратак, одной из возможностей мы воспользовались. В начале матча было сложно перестроиться, это бывает после ЛЧ. А так результат полностью устроил, хотя по игре есть много вопросов, впрочем, как и всегда. Мы ждали сложный матч, результат нас устраивает, но по игре много вопросов», – говорит Семак.

Также специалист оценил действия Дзюбы и Михаила Кержакова.

«Михаилу Кержакову, вы сами понимаете, очень тяжело было входить в эти матчи, но он их провел на очень хорошем уровне, мы за него очень рады. Что касается Дзюбы, он не только забивает, но и много двигается, помогает, работает в обороне. У него отличный настрой, если и дальше будет продолжаться».

Кроме того, Семак объяснил поздние замены.

«Никто не выпадал, команда вела в счете, значительных изменений не надо было. Выпустили Юсупова чтобы помогать обороне. Там особенно тяжело было Смольникову, которому приходилось иногда играть одному против двоих».

По мнению Семака, на сегодняшней игре зенитовцев сказался матч Лиги чемпионов.

«Как бы мы ни хотели, режим плотный, играют почти одни и те же игроки. Еще эмоциональное состояние: ЛЧ и сборная всегда требуют выплеска больших эмоций, чем чемпионат России, хотим мы этого или нет».