Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Молодежное первенство. «Динамо» разгромило ЦСКА

    Московское «Динамо» разгромило ЦСКА в матче 11-го тура первенства России среди молодежных команд клубов премьер-лиги.

    Встреча завершилась со счетом 4:1, причем бело-голубые забили три гола еще до перерыва.

    «Динамо» догнало армейцев в турнирной таблице первенстве – теперь на счету обеих команд по 17 очков.

    Первенство России среди молодежных команд. 11-й тур

    Динамо (мол.) (Москва) – ЦСКА (мол.) (Москва) – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Могулькин, 3. 2:0 – Обольский, 23. 3:0 – Моргунов, 25 (с пенальти). 3:1 – Жамалетдинов, 90 (с пенальти). 4:1 – Степанов, 90.

    Удаление: Масютин, 84 (ЦСКА)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    antoha spartak
    1443879506
    Теперь повторили бы их старшие товарищи и выходные удались)
    Ответить
    sir_Alex
    1443881064
    Пример для команды мастеров
    Ответить
    ologreds
    1694997057
    numo444260
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+