Молодежное первенство. «Динамо» разгромило ЦСКА

Московское «Динамо» разгромило ЦСКА в матче 11-го тура первенства России среди молодежных команд клубов премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1, причем бело-голубые забили три гола еще до перерыва.

«Динамо» догнало армейцев в турнирной таблице первенстве – теперь на счету обеих команд по 17 очков.

Первенство России среди молодежных команд. 11-й тур

Динамо (мол.) (Москва) – ЦСКА (мол.) (Москва) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Могулькин, 3. 2:0 – Обольский, 23. 3:0 – Моргунов, 25 (с пенальти). 3:1 – Жамалетдинов, 90 (с пенальти). 4:1 – Степанов, 90.

Удаление: Масютин, 84 (ЦСКА)