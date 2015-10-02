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    Набиуллин: «Реализация в «Рубине» хромает»

    Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин прокомментировал результат матча против "Бордо" (0:0), который состоялся в рамках Лиги Европы.

    "Сегодня мы комбинировали, много атаковали через фланги. В целом сыграли неплохо, но не удалось забить. Почему? Реализация хромает. Не знаю, что с этим делать. Но ничья, думаю, тоже хороший результат. Лично я игрой удовлетворен. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас", - заявил Набиуллин.

    Источник: УЕФА

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    02.10.2015 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      kamil_201086 2 октября 2015, 12:08

      К тебе то вопросов нет. А вот к маркетингу их очень много. Рондон- где он? Выйди он вместо Дядюна, исход был бы в пользу Рубина. Зачем продавать игрока, без равноценной замены? Я ничего не имею против Портнягина и Дядюна, но это не их профиль. Рондон цепкий и вязкий, его для этого и брали. А чем отметился Дядюн? А Портнягин? У него было полтора тайма чтоб показать свой класс

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