Набиуллин: «Реализация в «Рубине» хромает»

К тебе то вопросов нет. А вот к маркетингу их очень много. Рондон- где он? Выйди он вместо Дядюна, исход был бы в пользу Рубина. Зачем продавать игрока, без равноценной замены? Я ничего не имею против Портнягина и Дядюна, но это не их профиль. Рондон цепкий и вязкий, его для этого и брали. А чем отметился Дядюн? А Портнягин? У него было полтора тайма чтоб показать свой класс
Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин прокомментировал результат матча против "Бордо" (0:0), который состоялся в рамках Лиги Европы.
"Сегодня мы комбинировали, много атаковали через фланги. В целом сыграли неплохо, но не удалось забить. Почему? Реализация хромает. Не знаю, что с этим делать. Но ничья, думаю, тоже хороший результат. Лично я игрой удовлетворен. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас", - заявил Набиуллин.