Набиуллин: «Реализация в «Рубине» хромает»

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин прокомментировал результат матча против "Бордо" (0:0), который состоялся в рамках Лиги Европы.

"Сегодня мы комбинировали, много атаковали через фланги. В целом сыграли неплохо, но не удалось забить. Почему? Реализация хромает. Не знаю, что с этим делать. Но ничья, думаю, тоже хороший результат. Лично я игрой удовлетворен. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас", - заявил Набиуллин.