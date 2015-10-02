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    Россия вышла на первое место в рейтинге УЕФА сезона-2015/16

    Россия после удачной еврокубковой недели, в которой наши клубы набрали девять очков в таблицу коэффициентов УЕФА, вышла на первое место в рейтинге сезона-2015/16.

    На счету России коэффициент 5,900. Следом за россиянами в первой десятке идут испанцы (5,785), норвежцы (5,250), немцы (5,142), датчане (4,750), французы (4,750), хорваты (4,500), англичане (4,375), шведы (4,250) и португальцы (4,166).

    Напомним, во втором туре еврокубков "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" одержали победы над своими соперниками, а "Рубин" сыграл вничью с "Бордо".

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 00:41
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 18 октября 2015, 21:04

      Манчестер Юнайтед вилках команда с великой футбольной историей, а цск это кучка афроамереканцев! МЮ с победой легкой

      -1
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      Рейтинг: +15

      иса_25 3 октября 2015, 22:24

      за победу вроде в рейтинг идет 2 очка

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 2 октября 2015, 11:17

      В следующем туре еврокубков:

      Зенит-Лион
      ЦСКА-М
      Ю
      Локомотив-Бешикташ
      Ливерпуль
      -Рубин
      ПАОК-Краснодар

      Зен 3 очка, думаю возьмет. ЦСКА- скорее всего ничья. Локомотив должен надирать Бешикташ, Рубин продует Ливерпулю с разгромом. ПАОК-Краснодар, тоже 3 очка.

      Итого 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.

      0
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      Рейтинг: +30

      Vitaliy97 > westerose 2 октября 2015, 11:21

      Дурачок МЮ выйграет у ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose > Vitaliy97 2 октября 2015, 11:22

      На личности прошу не переходить.

      0
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      Рейтинг: +30

      Vitaliy97 > westerose 2 октября 2015, 11:53

      Парк - Краснодар 3 очка?? Ахаха смешно!)))

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Vitaliy97 2 октября 2015, 12:06

      Дурачок за кого болеешь?

      -1
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 > westerose 5 октября 2015, 10:23

      Думаю и 2 победы было бы очень хорошо, ну или 3 ничьи.. Соперники не из простых.. Не надо думать, что Бешикташ и ПАОК ниже классом Локомотива и Краснодара.. С МЮ ну как повезет с чудилом в воротах и желанием нападающих напрягаться.. Да, Лион сейчас кажеться слабее Зенита, но матч покажет что и как.. Рубин да уже списываем..

      0
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > CSKA75875 18 октября 2015, 21:05

      Понял

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 2 октября 2015, 09:46

      Взбодримся! Славная выдалась охота на этой евронеделе :-)

      0
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      Рейтинг: +642

      somn 2 октября 2015, 09:42

      Неплохо провели второй тур. Всегда бы так.

      0
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      Рейтинг: +10

      Blinchick 2 октября 2015, 09:28

      А про Лихтенштейн вы не забыли?

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Blinchick 2 октября 2015, 09:40

      Они глазам не поверили :-)

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Blinchick 2 октября 2015, 09:44

      Лихтенштейн на 5 месте: 5,000.

      0
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      Рейтинг: +24

      temamexanik > Blinchick 2 октября 2015, 09:45

      Та ну. Учитывать страну, у которой все очки делятся аж на один?))

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > temamexanik 2 октября 2015, 09:53

      Конечно учитывать. Ведь заслужили!

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose > Старый Пью 2 октября 2015, 11:21

      Лихтенштейн теперь сможет 3 клуба заявлять (1 в ЛЧ) +Кубок станы если он у них есть

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      Рейтинг: +11

      l.p 2 октября 2015, 09:06

      Да ну на

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 октября 2015, 08:58

      Вау! Молодцы все, ну кроме Игоря Акинфеева)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Freyk 2 октября 2015, 10:22

      Кстати вот в этом туре от Акинфеева ничего не зависело! Напороли Игнашевич с Березуцким! Но Акинфеев еще "свое наверстает"!

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 2 октября 2015, 05:52

      Мелочь, а приятно :D

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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 2 октября 2015, 00:57

      Европейцы наглядевшись су-24 в сирии решили пустить наших ногомячистов на первое место.))))))

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      Рейтинг: +19

      muhammadik5656 > 2 октября 2015, 02:07

      на твоей мамке

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > muhammadik5656 2 октября 2015, 09:42

      Дурак. Не позорь пророка.

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