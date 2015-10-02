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    Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сделала рывок к шестому месту

    Российские клубы на этой еврокубковой неделе заработали девять очков в рейтинг страны в таблице коэффициентов УЕФА. ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" одержали победы, а "Рубин" поделил очки с "Бордо".

    После таких успешных результатов Россия вдвое сократила свое отставание от шестого места, которое по очереди занимают Франция и Португалия. После первого тура еврокубков разница составляла 1,900, а сейчас россияне отстают от этой пары на 0,934.

    На счету Португалии коэффициент 46,748, Франции - 46,416, а России - 45,482.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 00:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 октября 2015, 10:49

      Порадовали наши клубы на этой неделе

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 2 октября 2015, 06:19

      ну теперь надеемся что Зенит возьмет минимум 4 очка в матчах с Лионом, ну и что Рубин в гостях у Бордо тоже ничейку вымучает. Ну и Локо, надеюсь, и дома сможет обыграть Спортинг. Где как не в очных играх сокращать отрыв от конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +41

      Кузмич > Petrak86 2 октября 2015, 09:09

      В каких таких матчах с Лионом зенит возьмет 4 очка?

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      Рейтинг: +41

      Кузмич > Petrak86 2 октября 2015, 09:11

      точно, что-то ступил, про группу ЦСКА подумал

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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 2 октября 2015, 01:24

      46,416 - 45,482 = 0,934
      А до Португалии ещё больше.
      Что за бред про 0,833?

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      Рейтинг: +10

      Краснодар 2008 > Помпомпом 2 октября 2015, 01:35

      Отстоем от Франции по кфцнту

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      Рейтинг: +10

      Краснодар 2008 > Краснодар 2008 2 октября 2015, 01:37

      О

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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Краснодар 2008 2 октября 2015, 01:46

      Так 0,934, а не 0,833

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Помпомпом 2 октября 2015, 10:22

      Исправили

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Помпомпом 2 октября 2015, 12:15

      Бромбардир такой бромбардир.
      Писать по-русски не умеют, считать по-арабски - тоже :-)

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