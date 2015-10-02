Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сделала рывок к шестому месту

Российские клубы на этой еврокубковой неделе заработали девять очков в рейтинг страны в таблице коэффициентов УЕФА. ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" одержали победы, а "Рубин" поделил очки с "Бордо".

После таких успешных результатов Россия вдвое сократила свое отставание от шестого места, которое по очереди занимают Франция и Португалия. После первого тура еврокубков разница составляла 1,900, а сейчас россияне отстают от этой пары на 0,934.

На счету Португалии коэффициент 46,748, Франции - 46,416, а России - 45,482.