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    • Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сделала рывок к шестому месту

    Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сделала рывок к шестому месту

    Российские клубы на этой еврокубковой неделе заработали девять очков в рейтинг страны в таблице коэффициентов УЕФА. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержали победы, а «Рубин» поделил очки с «Бордо».

    После таких успешных результатов Россия вдвое сократила свое отставание от шестого места, которое по очереди занимают Франция и Португалия. После первого тура еврокубков разница составляла 1,900, а сейчас россияне отстают от этой пары на 0,934.

    На счету Португалии коэффициент 46,748, Франции – 46,416, а России – 45,482.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 00:21
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    Комментарии (11)
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    Помпомпом
    1443738269
    46,416 - 45,482 = 0,934 А до Португалии ещё больше. Что за бред про 0,833?
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    Petrak86
    1443755965
    ну теперь надеемся что Зенит возьмет минимум 4 очка в матчах с Лионом, ну и что Рубин в гостях у Бордо тоже ничейку вымучает. Ну и Локо, надеюсь, и дома сможет обыграть Спортинг. Где как не в очных играх сокращать отрыв от конкурентов.
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    roman230582
    1443858584
    Порадовали наши клубы на этой неделе
    Ответить
    ologreds
    1694997065
    numo444108
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