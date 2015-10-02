Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сделала рывок к шестому месту

Российские клубы на этой еврокубковой неделе заработали девять очков в рейтинг страны в таблице коэффициентов УЕФА. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержали победы, а «Рубин» поделил очки с «Бордо».

После таких успешных результатов Россия вдвое сократила свое отставание от шестого места, которое по очереди занимают Франция и Португалия. После первого тура еврокубков разница составляла 1,900, а сейчас россияне отстают от этой пары на 0,934.

На счету Португалии коэффициент 46,748, Франции – 46,416, а России – 45,482.