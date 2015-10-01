Запорожский «Металлург» снялся с чемпионата Украины

«Металлург» из Запорожья объявил о том, что прекращает участие в розыгрыше УПЛ по финансовым причинам. Гендиректор УПЛ Петр Иванов эту информацию подтвердил.

«От «Металлурга» поступило письмо, в котором сказано, что клуб снимается с соревнований и не рассматривает возможность проведения ближайшего матча премьер-лиги в виду финансовой ситуации», - рассказал Иванов.

Руководство УПЛ все же надеется сохранить клуб и предлагает владельцам «Металлурга» варианты решения проблемы.

«Мы направили в футбольный клуб наше обращение, чтобы они пересмотрели свое письмо, ведем переговоры с Федерацией футбола Запорожской области. Пытаемся найти пути выхода из сложившейся ситуации – предложили рассмотреть возможность проведения матча 10-го тура, а дальнейшую судьбу рассматривать при содействии всех заинтересованных сторон в этом вопросе.

Собственник клуба Андрей Николаевич Шевчук согласился с условиями Федерации футбола Запорожской области и премьер-лиги, чтобы все-таки матч 10-го тура «Металлург» – «Олимпик» состоялся. Сейчас ждем решение руководства «Металлурга», – сказал генеральный директор УПЛ.