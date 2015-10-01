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    Запорожский «Металлург» снялся с чемпионата Украины

    «Металлург» из Запорожья объявил о том, что прекращает участие в розыгрыше УПЛ по финансовым причинам. Гендиректор УПЛ Петр Иванов эту информацию подтвердил.

    «От «Металлурга» поступило письмо, в котором сказано, что клуб снимается с соревнований и не рассматривает возможность проведения ближайшего матча премьер-лиги в виду финансовой ситуации», - рассказал Иванов.

    Руководство УПЛ все же надеется сохранить клуб и предлагает владельцам «Металлурга» варианты решения проблемы.

    «Мы направили в футбольный клуб наше обращение, чтобы они пересмотрели свое письмо, ведем переговоры с Федерацией футбола Запорожской области. Пытаемся найти пути выхода из сложившейся ситуации – предложили рассмотреть возможность проведения матча 10-го тура, а дальнейшую судьбу рассматривать при содействии всех заинтересованных сторон в этом вопросе.

    Собственник клуба Андрей Николаевич Шевчук согласился с условиями Федерации футбола Запорожской области и премьер-лиги, чтобы все-таки матч 10-го тура «Металлург» – «Олимпик» состоялся. Сейчас ждем решение руководства «Металлурга», – сказал генеральный директор УПЛ.

    Источник: Sports.ru

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    01.10.2015 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 3 октября 2015, 20:34

      Бредите...
      Сейчас играют с Олимпиком. И Шевчук не является владельцем МЗ.
      Шевчук президент клуба. Владелец Богуслаев младший. И бред в том что нету финансов.. Та Мз некогда не покупал дорогостоящих игроков.

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