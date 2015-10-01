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    Мостовой: «Нужно и дальше выпускать Широкова и Попова вместе»

    Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой выразил мнение, что хавбеки красно-белых Роман Широков и Ивелин Попов способны к взаимодействию друг с другом на поле и оба должны попадать в стартовый состав.

    «Последнее слово всегда за тренером. Сейчас все восхищаются игрой Попова, так как он получил больше свободы из-за отсутствия Широкова. Но при этом почему-то забывают, как эти футболисты нормально взаимодействовали, когда оба выходили на поле.

    Не стоит торопиться с выводами. Сезон длинный, время покажет. Где-то Широков и Попов мешают друг другу, но ведь где-то и помогают. Хорошие, умные футболисты всегда могут понять друг друга на поле. Любая российская команда хотела бы иметь Широкова и Попова в своем составе.С другой стороны, если из "Зенита" убрать Халка, все развалится. А вот если кого-то из вышеупомянутых полузащитников "Спартака"– не думаю, что произойдет катастрофа.

    Подытожу: нужно и дальше выпускать Широкова и Попова вместе. Но в каких-то матчах можно одного оставлять в запасе, чтобы экономить силы», - сказал Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2015 17:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      KARE 1 октября 2015, 20:08

      И я так думаю!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 18:25

      Как вариант

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