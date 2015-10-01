Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Амелия пройдет медобслдование в «Челси»

    В среду бывший голкипер "Милана" Марко Амелия прибыл в расположение "Челси", где сегодня пройдет медицинское обследование. В случае его положительного результата будет подписан контракт с лондонским клубом до конца текущего сезона.

    В данный момент вратарь выступает за клуб третьего итальянского дивизиона "Лупа Кастелли Романи", владельцем которого он сам и является. В прошлом сезоне Амелия провел один матч за "Перуджу".

    Стоит напомнить, что "Челси" испытывает проблемы с вратарской линией после серьезной травмы Тибо Куртуа, выбывшего до середины ноября. Амелия рассматривается в качестве дублера для голкипера Асмира Беговича.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2015 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11